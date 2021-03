Facile contre Boulogne-sur-Mer, Caen est prêt à recevoir Le Havre (7 victoires de suite)

Cinq matches de Nationale 1 masculine ont eu lieu ce week-end. Boulogne-sur-Mer, longtemps arrêté par des cas de COVID-19, a pu reprendre la compétition. Evidemment à court de rythme, le SOMB n'a pas tenu la cadence (défaite 72-52) chez le leader de la poule B, le Caen Basket Calvados.

Première avec 18 victoires et 2 défaites (toutes deux enregistrées contre Saint-Vallier), l'équipe de Fabrice Courcier se déplace chez le STB Le Havre ce mardi. Un derby qui s'annonce tendu puisque Saint-Thomas, qui s'est imposée samedi 101 à 90 contre Mulhouse, reste sur 7 victoires de suite et se retrouve troisième (14 victoires, 6 défaites).

Séance vidéo studieuse pour nos joueurs avant le derby, le choc de demain entre le STB Le Havre et Caen BC. Retransmission en Facebook-live à partir de 19h45 Publiée par STB LE HAVRE Officiel sur Lundi 22 mars 2021

Lors du troisième match de la poule B, Pont-de-Cheruy a battu le GET Vosges (95-80). Sinon dans la poule A, Rennes (12 victoires, 7 défaites) a battu La Rochelle (11 victoires, 7 défaites) d'un petit point (75-74) et Tarbes-Lourdes (8 victoires, 10 défaites) a un peu plus enfoncé Angers (6 victoires, 11 défaites) avec une victoire de +17 (87-70).