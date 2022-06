Faute de garanties, Laurent Sciarra quitte déjà Hyères-Toulon

NM1

Crédit photo : 8e Art Studio

La joie n'aura été que de courte durée pour le Hyères-Toulon Var Basket. Son entraîneur Laurent Sciarra, qui arrivait en fin de contrat, a annoncé à son président Gilles Garcia qu'il ne resterait pas coach de l'équipe première, après la montée en Nationale 1 masculine (NM1) suivie du titre de champion de France de Nationale 2. Le Niçois s'en est expliquée dans les colonnes de Var Matin, évoquant un manque de perspectives de structuration pour évoluer au niveau supérieur :

"On n'a aucune visibilité pour la suite, a-t-il pesté. Ca fait trois mois qu'on ne sait pas comment on va travailler. L'équipe première, les gamins... J'ai redemandé au président lundi matin, il m'a répondu : ''Je ne sais pas.'' La N1, c'est dur et ce club n'est pas structuré."

Après avoir vendu sa licence sportive de club professionnel au Paris Basketball en 2018, le HTV est reparti en Nationale 3 masculine. Avec un budget conséquent pour la division, le club est vite monté en NM2. L'an passé, grâce notamment à l'arrivée d'un nouveau président, Gilles Garcia, par ailleurs chef d'entreprise, un budget encore plus important a permis l'arrivée de joueurs du niveau supérieur. Puis, en préparation, l'ancien meneur de l'équipe de France Laurent Sciarra a repris le coaching. S'en est suivie une saison faste. Mais les lendemains s'annoncent moins radieux, alors que les traditionnelles salles du HTV, les Rougières et l'Espace 3000, sont fermées pour des raisons de sécurité et que le club a depuis du partager son temps entre Carqueiranne et le Palais des Sports de Toulon.

Le HTV doit-il se méfier de la CCG ?

De retour au HTV quand on ne s'y attendait plus, Laurent Sciarra est reparti quand on ne s'y attendait pas non plus. Reste à savoir si la montée sportive actée, le club varois sera en mesure de recevoir le feu vert de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) pour évoluer en NM1 à la rentrée prochaine.