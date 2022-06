Fernando Raposo - Jean-Frédéric Morency : Rueil reforme la raquette de l'Élan Béarnais

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis plus d'un an et demi, sa retraite était pressentie, murmurée de tous les côtés. Hypothèse accréditée par le fait qu'il n'a disputé que deux matchs officiels depuis le confinement du printemps 2020, en décembre 2020 avec Orléans. Mais le pivot franco-allemand n'avait jamais officialisé son retrait des parquets. Pour cause, 542 jours après sa dernière rencontre, Rueil vient d'annoncer la signature du natif de Stuttgart.

À la rentrée, Denis Mettay va donc pouvoir s'appuyer sur une raquette de champions de France Pro B 2010 puisque la RAC a également engagé Jean-Frédéric Morency. Issus de la même génération 1989, les deux hommes ont été formé ensemble à l'Élan Béarnais, remportant notamment la Coupe de France cadets (en 2007) sous les ordres de... Denis Mettay. Le vice-champion d'Europe juniors 2009 a également évolué aux côtés du cadet de la fratrie Morency, Romuald, à Antibes en 2019/20.

Parti de Pau-Lacq-Orthez dans la foulée du titre à Bercy, Fernando Raposo peut se targuer d'une solide carrière dans son rôle de joueur de l'ombre. Excellent défenseur, modèle d'intensité, il a successivement défendu les couleurs de Boulogne-sur-Mer, Orléans, Nanterre, Gravelines-Dunkerque et Antibes pour atteindre la bagatelle de 255 matchs disputés en Pro A. Combiné aux 308 apparitions de Jean-Fred Morency, il faudra se lever tôt pour surprendre la raquette francilienne la saison prochaine.