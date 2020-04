Feurs premier club à demander sa rétrogradation en NM2

Après l’annonce de l’arrivée d’un nouveau coach, Romain Tillon, les dirigeants de Feurs expliquent, via un communiqué sur le site Internet du club, qu’au vu des difficultés économiques à prévoir pendant/suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, ils sont contraints de demander leur rétrogradation en Nationale 2 masculine (NM2) :

« Après avoir analysé tous ces paramètres et, pour ne pas affecter la pérennité de notre institution, nous avons décidé de ne pas nous réengager en NM1 mais de demander notre réintégration à l'échelon en-dessous savoir en NM2 et de continuer à construire notre club autour d'un projet appelé "Pari 2024" impliquant bien sûr l'équipe fanion mais aussi tous les licenciés, les bénévoles, les proches du club et les partenaires. »