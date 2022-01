Fin de saison pour Romain Grégoire, touché au genou

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

C'est la mauvaise nouvelle de ce début d'année pour le club de Vitré, en NM1. Romain Grégoire (2,01 m, 30 ans), le capitaine de l'équipe, a été victime d'une blessure au genou lors du match aux Sables Vendée qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club. Lui qui a passé la quasi totalité de sa carrière en NM1 entre Quimper, Caen, Saint-Vallier, Andrézieux et l'Aurore Vitré depuis 2019 ne jouera pas avant le début de la saison 2022-2023. Ce poste 4 shooteur tournait à 9 points, 5,3 rebonds et 1,8 passe décisive après 16 matches disputés.

Afin de compenser son absence, ainsi que celles de ses coéquipiers Matthieu Robin et Kyle Tresnak, Vitré a fait venir Gary Berchel, passé par Tours et Souffelweyersheim. L'Aurore Vitré est huitième de la poule A en N1, avec 9 victoires et 7 défaites.