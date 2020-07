Florian Pouaveyoun signe à l'Union Tarbes-Lourdes

NM1

Crédit photo : Jules Roche

Le poste 3/4 Florian Pouaveyoun (2,03 m, 21 ans) rejoint l'Union Tarbes-Lourdes, cette fois dans le cadre d'une signature.

Formé en Normandie à Rouen, l'ex-international français U20 a rejoint l'Elan Béarnais en 2018 afin d'intégrer l'équipe Espoir. En 2019/20, il tournait en championnat espoirs à 12,5 points à 47,4% de réussite aux tirs et 7,7 rebonds pour 12,5 d'évaluation de moyenne. Il a également jouer 4 matchs via une licence AS pour Tarbes-Lourdes, affichant des moyennes de 3,5 points, 4 rebonds et 0,8 passe décisive pour 8,3 d'évaluation en 12 minutes.

L'effectif de l'Union est presque au complet, après cette nouvelle signature ainsi que les arrivées de Grégory Bengaber, Luka Nikolic, Anthony Prugnières, le rookie américain William Brown et les prolongations de Frederic Loubaki, Kilian Incrédule, Romain Hillote et Calvin Jubbenot.