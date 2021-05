Franck Seguela, deux ans de plus à La Rochelle

NM1

Crédit photo : Studio Lhumière Farid Makhlouf Stade Rochelais

Débarqué de Gries-Oberhoffen (Pro B) mi-décembre, l'ailier Franck Seguela (1,98m, 24 ans fin mai) poursuit son aventure en Charente-Maritime jusqu'en juin 2023. "Franck nous a convaincus de prolonger l’aventure avec lui. Malgré son jeune âge, son expérience de la Pro B et du haut de tableau de NM1 ont été des indicateurs importants dans notre réflexion", indique l'entraîneur rochelais François Sence dans le communiqué du club.

"C'est un joueur polyvalent"

Présélectionné pour le TQO en Autrice (du 26 au 30 mai), l'international français de 3x3 est l'une des valeurs sûre de la troisième division française. L'ancien poste 3 de Chartres, d'Angers et de Gries-Oberhoffen s'éclate avec le Stade Rochelais, avec pas moins de. 9,2 points à 43,1% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 1,7 passe décisive pour 10,8 d'évaluation en 24 minutes.

"Son tempérament et son caractère lui ont permis de vite s’intégrer à notre équipe, signale le technicien du Stade Rochelais Rupella sur le site du club. Sur le terrain, Franck est un joueur polyvalent : capable de poster, jouer sans ballon, prendre des rebonds et en progression dans le tir extérieur. Nous croyons en ses qualités et souhaitons qu’il accompagne la progression du club pour la saison à venir."