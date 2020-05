Franck Yangué file à Andrézieux

NM1

Crédit photo : FIBA

Arrivé comme remplaçant médical de Cory Remekun en décembre 2019 à Caen, Franck Yangué sera encore sur les parquets français la saison prochaine. Et ce sera sous les couleurs d'Andrézieux où il rejoint Gide Noël qui a fait le même trajet.

Avant de débarquer en Normandie, le Camerounais avait passé la plus grande partie de la saison en Turquie au Anadolu Ankara. Dans la deuxième division turque, il compilait 11 points à 51% de réussite aux tirs et 7,6 rebonds pour 12,9 d'évaluation en 23 minutes de jeu. Champion universitaire à deux reprises en Turquie, il a joué la plupart de sa vie là-bas mais des problèmes récurrents de salaires impayés l'ont décidés à rejoindre la France. Après la blessure du Nigérian Remekun, Caen a donc fait appel à lui. Il jouera 9 matchs en Normandie, en tournant à 3,6 points à 55,2%, 3,8 rebonds et 1 contre pour 6,2 d'évaluation.

L'international camerounais est donc le 8e joueur de cet effectif d'Andrézieux-Bouthéon version 2020/21 après les signatures de Rosaire Malonga en provenance de Kaysersberg et Gide Noël en provenance de Caen.

L'effectif 2020/21 d'Andrézieux :