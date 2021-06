Frédéric Loubaki s'engage avec le Caen Basket Calvados

NM1

Crédit photo : RAC Basket

Frédéric Loubaki (1,90 m, 24 ans) rejoindra le Caen Basket Calvados la saison prochaine. Le club normand était à la recherche d'un nouveau poste 1-2 pour compléter son effectif et le choix s'est porté sur le joueur de l'Union Tarbes-Lourdes. Après deux saisons à l'UTB, Loubaki rejoint donc le deuxième de la poule B de Nationale masculine 1.

Avant cela, le frère de Luc Loubaki (Lille, Pro B) est passé par le centre de formation de Levallois, le CEP Lorient, Gries-Oberhoffen en Pro B et le Toulouse BC. Cette saison, il valait 9,2 points à 36,5% de réussite aux tirs, 1,7 rebond, 3 passes décisives et 1,4 interception pour une évaluation de 6,5 en 21 minutes de jeu. Son équipe a fini à la huitième place de la poule A de NM1.

Il partagera la ligne arrière avec Olivier Romain, qui arrive en provenance de Chartres, Tom Wiscart-Goetz et Florian Thibedore. Le club compte quatre autres éléments sous contrat et deux jeunes (Matéo Landry, Bryson Pope, Gide Noël, Séraphin Saumont, Moïse Diamé et Alexandre Nardini) et compte encore recruter un ailier et un pivot étranger selon Ouest-France.