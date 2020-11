Gaëtan Clerc : "Les jeunes sont plus centrés sur eux-même"

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

C’est sans filtre que Gaëtan Clerc (1,89 m, 29 ans) a répondu aux questions de Quentin Ott pour une nouvelle Web Série intitulée « Humains ». Des questions qui nous permettent de découvrir un peu plus le natif de Ecully (69), qui tente, à travers ses réponses, de sensibiliser la nouvelle génération.

« J’ai besoin d’un équilibre dans la vie. Si je n’ai pas cet équilibre-là, je ne pourrais pas être bon sur le terrain au bout d’un moment. ».

Gaëtan Clerc a besoin de s’évader par moment. Il le dit lui-même « ça peut-être aller au cinéma, aller boire un verre, manger au restaurant, voir des amis ou voir autre chose. ». Celui qui va à la salle Gaston Neveur à vélo pour les entrainements de La Rochelle pointe du doigt la nouvelle génération. Pour lui, « les jeunes sont plus centrés sur eux même. Ça se ressent et il y a énormément d’acteurs du basket, de coachs et de coéquipiers qui le ressentent aussi. Il ne faut pas oublier l’essence même de notre sport, qui est le sport collectif. Ce sont des valeurs et des principes prédominants, il faut être capable de vivre en société. »

Si le message est passé à la nouvelle génération, il pointe aussi du doigt l’incapacité à sensibiliser ces jeunes autours de ce qui les attend dans la vie. « La majorité de ta vie, tu ne vas pas l’a passé sur un terrain de basket. La majorité de ta vie tu vas l’a passé comme tout le monde. A 18-19 ans, peu de jeunes pensent à l’après. Il faut se mettre en tête qu’a un moment donné, tu vas avoir les problématiques de « monsieur tout le monde ». C’est se mentir à soi-même que d’occulter toutes les problématiques qui se passent. On n’est pas assez préparé, on n’est pas assez averti et on n’est pas assez sensibilisé à l’après. Un joueur qui a conscience de ça et qui va être bien accompagné là-dedans, il ne sera que plus fort sur le terrain ».