Gaëtan Clerc renforce La Rochelle : "Aider ce club à rejoindre la Pro B"

Ces dernières semaines, la rumeur de l'arrivée de Gaëtan Clerc (1,89 m, 29 ans) au Stade Rochelais Rupella a enflé. Cette rumeur était en réalité une information fondée puique l'ancien coach de l'équipe réserve de Voiron (en 2015/16) s'est engagé pour le club de La Rochelle.

L'arrière, qui à la base espérait retrouver la Pro B (il a reçu de l'intérêt de plusieurs clubs, notamment de Rouen, mais les offres étaient loin de ses espérances), s'est donc tourné vers l'ambitieux projet rochelais. Après deux saisons à Caen, en Pro B puis Nationale 1, le natif d'Ecully va tenter de retrouver la deuxième division via une montée. Il s'explique dans Ouest-France.

"Les dirigeants du club m’ont présenté un projet sympa, qui donne envie de s’investir. Le club de rugby de La Rochelle est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Rochelais Basket. Il y a une volonté de grandir vite, un projet viable et ambitieux. L’arrivée d’Aymeric Jeanneau en tant que manager général apporte une vraie crédibilité à ce projet. J’aimerais aider ce club à rejoindre la Pro B."

A cause d'une blessure au dos, l'ancien joueur de Nancy, Liévin, Aix-Maurienne, Provence Basket, La Ravoire, Boulazac, Nancy (de nouveau) et Caen n'a pas pu jouer en 2020. Avant de se faire opérer, il a pu disputer que 11 matchs cette saison, pour 10,4 points à 41,7% de réussite aux tirs (dont 38,9% à 3-points), 2,8 rebonds et 2,2 passes décisives en 28 minutes.

En Charente-Maritime, il sera coaché par François Sence et fera équipe avec Oliver Yao-Delon, Valentin Mukuna et Desmond Quincy-Jones.