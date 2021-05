Gaylor Lobela quitte Orchies pour Tarbes

NM1

Crédit photo : BC Orchies

Après Rémi Lesca, Tarbes/Lourdes ajoute un deuxième joueur dans son effectif, en la personne de Gaylor Lobela (2,06 m, 26 ans). Pivot du BC Orchies cette saison (11,8 points à 65% aux tirs et 4 rebonds pour 13 d'évaluation en 23 minutes), il va ainsi prendre part à sa 6e saison de suite en NM1 après des passages successifs au GET Vosges, Aubenas, Besançon et donc Orchies.