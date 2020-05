Gide Noël signe à Andrézieux

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

C'est assurément un beau coup que vient de réaliser Andrézieux (NM1) en officialisant l'arrivée de Gide Noël (1,98 m, 27 ans) pour la saison 2020/21. Poste 4 physique, il arrive en provenance de Caen ou il a effectué une pige en remplacement d'Aurélien Salmon, blessé. Formé du côté de l'Asvel, il a le temps de ses 14 apparitions en Normandie compilé 9,8 points à 40,6% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 2,4 passes décisives pour 9,4 d'évaluation en 20 minutes de moyenne.

Passé également par les espoirs du CSP Limoges, Orchies (Pro B), Saint-Vallier (NM1), Aix-Maurienne (Pro B), Gries-Oberhoffen (Pro B) et Saint-Chamond (Pro B), il possède déjà à 27 ans une solide expérience en Pro B et en Nationale 1 Masculine. Un atout non négligeable dans un effectif qui présentait pour le moment un visage assez jeune. Il évoluera en effet au côté de Henry Preira (1,98 m, 25 ans), Loïc Piotrowski (1,80 m, 24 ans), Nadyr Labouize (1,88 m, 22 ans), Tom Foucault (1,87 m, 26 ans) et du meneur de jeu Rosaire Malonga (1,88 m, 24 ans).

A noter également que le jeune meneur de jeu Erik Sadiku (1,88 m, 21 ans) va intégrer cette année pleinement le groupe NM1. Il a tourné à 2,1 points à 43,8%, 0,5 rebond et 0,7 passe décisive pour 2,3 d'évaluation en 7 minutes de moyenne lors de ses 11 apparitions avec l'équipe première en 2019/20.