Gilles Duro deuxième recrue de Vanves

NM1

Crédit photo : Christophe Delrue

Le meneur/arrière Gilles Duro (1,90 m, 32 ans) revient en Nationale 1 masculine, dans sa région parisienne natale.

Passé par Rueil pendant deux saisons, le GET Vosges et Aubenas, c'est un joueur expérimenté de la division qui s'engage à Vanves. Il sort d'une saison blanche après avoir connu sa première expérience en Pro B avec Lille en 2018/19. Il tournait à 2,8 points, 1,2 rebond et 1 passe décisive pour 3,1 d'évaluation en Pro B.

C'est la deuxième recrue de la formation parisienne après le jeune Clément Pingault.