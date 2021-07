Gilvydas Biruta et Xavier Sewell rejoignent Dax-Gamarde

Le Dax Gamarde Basket 40 vient de franchir un cap dans son recrutement estival. Le club du Sud-Ouest a annoncé l'arrivée de trois joueurs. Deux arrivent de Nationale 1. Si l'arrivée de Baba Soma Samaké (2,02 m, 26 ans) en provenance du GET Vosges (8,9 d'évaluation en 19 minutes) est officielle depuis deux semaines, celle de Gilvydas Biruta (2,04 m, 30 ans) est toute récente. L'ancien joueur de la JL Bourg arrive du CEP Lorient, avec qui il tournait à 10,9 points et 5,9 rebonds pour 12,8 d'évaluation en 23 minutes de moyenne sur la saison écoulée.

"Pour terminer la refondation complète de notre jeu intérieur, nous avons le plaisir d'accueillir Gilvydas, explique son futur entraîneur Dennis Mettay. Formé dans l'académie Sabonis en Lituanie, international chez les jeunes, c'est un intérieur moderne, capable de jouer sur les deux positions. Il associe à son impact physique un QI basket lui permettant de prendre souvent les bonnes décisions sur le terrain. Il a accepté notre projet car il y sera un leader recherché et responsabilisé. Son choix est avant tout sportif et nous sommes ravis de pouvoir le compter dans notre équipe pour la saison qui arrive."

Il y a trois jours, Dax-Gamarde a également annoncé la signature de Xavier Sewell (1,93 m, 25 ans). Poste 2-1 gaucher américano-nigérian, il compte une saison professionnelle derrière lui, passée en deuxième division portugaise en 2020-2021 après un cursus universitaire en NAIA.



"Nous recherchions un arrière qui combine des belles qualités athlétiques et des capacités à créer pour le collectif. Xavier a démontré son leadership à la fois dans son parcours universitaire et lors de sa première expérience européenne au Portugal, tout en adaptant son jeu aux besoins de son équipe. Profil complet, agressif, rebondeur et très bon défenseur, nous sommes heureux de l’accueillir dans notre groupe."