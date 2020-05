Giorgi Korsantia, nouvelle recrue du Caen Basket Calvados

NM1

Crédit photo : FIBA

Le Caen Basket Calvados vient d'annoncer une nouvelle recrue, il s'agit du géorgien Giorgi Korsantia (2,06 m, 22 ans). International géorgien, il joue avec l'équipe nationale de 3x3 mais aussi de 5x5 (12 minutes de temps de jeu lors de la victoire contre la Serbie en février dernier pour les qualifications à l'EuroBasket 2022). Intérieur fuyant (mais pas encore très adroit à 3-points) et mobile, il va permettre de densifier la raquette caennaise déjà composée de Moïse Diamé au poste de pivot et de Jérémy Ricard-Dorigo, qui peut évoluer sur les postes 3 et 4.

Ces deux dernières saisons, ce fort rebondeur jouait du côté du TSU Tbilisi en Superleague. En 2019/20, aux côtés du nouveau pivot de Rueil Giorgi Turdziladze, il compilait 15,1 points à 45,3% de réussite aux tirs dont 22% à 3-points, 11,5 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,1 interception et 0,7 contre pour 20,7 d'évaluation en 31 minutes de moyenne cette saison. Il était d'ailleurs le meilleur rebondeur de la ligue, chez le deuxième au classement.

"On cherchait un profil qui pouvait fonctionner avec Moïse Diamé, dans l’objectif aussi économique d’essayer de faire un coup, a expliqué le coach Fabrice Courcier à actu.fr. Certes, Giorgi a 22 ans mais il joue depuis deux saisons en première division géorgienne, qui reste un bon championnat par rapport à la N1. Il fait partie des jeunes prospects qui peuvent être intéressants en Europe."

L'effectif du CBC 2020/21 :

Poste 1 : Aurélien Rigaux

2 : Florian Thibedore

3 : Jérémy Ricard-Dorigo et Bryson Pope

4 : Giorgi Korsantia

5 : Moïse Diamé