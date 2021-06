Giorgi Turdziladze (Rueil) évoluera à Orchies la saison prochaine

NM1

Giorgi Turdziladze (2,10 m, 23 ans) évoluera sous les couleurs du BC Orchies la saison prochaine. Après sa belle saison au Rueil Athletic Basket, le pivot international géorgien retrouvera le dixième de poule B qui a terminé la saison 2020-2021 avec 9 victoires et 17 défaites.

Au RAC, le Géorgien tournait à 11,7 points à 57,4% de réussite aux tirs et 4,5 rebonds pour une évaluation de 11,2 en 19 minutes de jeu. Le RAC a lui aussi fini dixième mais de la poule A, avec 11 victoires et 15 défaites. Son arrivée sera un renfort de taille pour le BC Orchies qui a également signé Riccardo Alliman, Jérémy Ricard-Dorigo et Thomas Prost.