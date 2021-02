Giorgi Turdziladze blessé, Rueil fait revenir Neal Sako

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Il y a encore du mouvement dans la raquette de Rueil. Après la signature du pivot Rayan Hamdi fin janvier, le RAC vient de s'attacher les services du jeune Neal Sako (2,11 m, 22 ans). Déjà rueillois lors de la saison 2018-2019 (3,4 points à 57% et 2,8 rebonds en 27 matchs), il vient densifier une raquette qui sera privée de Giorgi Turdziladze pour la suite de la saison.

« Franchement, c’était super, vraiment enrichissant pour moi, car déjà la NM1 c’est un très bon niveau, et surtout parce que je jouais contre des adultes », nous avait-il confié, à propos de son premier passage à Rueil, à l'occasion d'un entretien effectué au cours du premier confinement. « J’étais forcément moins costaud donc il fallait que j’adapte mon basket, et ça m’a fait progresser. Et puis même en dehors des matchs, c’était un défi physique à chaque entrainement pour moi. A Rueil, il y avait l’intérieur Rashid Gaston et vu qu’il est très costaud ça m’a énormément fait progresser. »

Une nouvelle licence AS qui va donc lui permettre d'osciller entre la Jeep ELITE et la Nationale 1, lui qui était assez peu responsabilisé par Jurij Zdov. En six matchs de championnat de France, le natif des Yvelines tournait à 1,8 point et 1 rebond pour 2,5 d'évaluation en jouant en moyenne 5 minutes par match. En EuroCup, ses statistiques étaient légèrement plus hautes avec 1,9 point et 2,1 rebonds pour 3,1 d'évaluation.



Neal Sako lors de son premier passage à Rueil en 2018/19

(photo : Gérard Héloise)