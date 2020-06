Glenn Duro débarque à Besançon

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Glenn Duro (1,94 m, 31 ans) sera le nouvel ailier-fort de Besançon pour la saison 2020/21.

Fort joueur de Nationale 1 passé par Tours, Brissac et présent lors de la saison du titre et de la montée en Pro B avec Gries-Oberhoffein en 2018 avec un rôle majeur dans l'effectif, le numéro 33 avait ensuite rejoint Tours avant de partir à Challans lors de l'été 2019. Sur la saison écoulée, il tournait à 8,2 points et 3,9 rebonds pour 9,7 d'évaluation en 24 minutes de temps de jeu avec le VCB.

Après avoir recruté Murat Kozan en provenance de Saint-Vallier, c'est un deuxième renfort de choix pour Besançon.