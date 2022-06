Glenn Duro s'engage avec Orchies

NM1

Après avoir enregistré les prêts de Warren Woghiren et Romain Hoeltzel, le BC Orchies continue son marché estival et engage Glenn Duro (1,93 m, 34 ans) pour la saison prochaine. L'ailier français a passé cinq années en Nationale 1 et s'est exilé cette saison avec Tremblay en NM2. En 2022-2023, il retrouvera le troisième échelon national avec Orchies. Passé par Cergy, Gries-Oberhoffen, Tours, Challans et Besançon, il a tourné cette saison à 9,5 points de moyenne sur 26 rencontres avec le TAC.

Avec cette arrivée, le club a déjà bien bouclé son recrutement avec Mathieu Rigaux, Warren Woghiren, Romain Hoeltzel et Glenn Duro, donc. Le tout sera entraîné par Ludovic Pouillart, ancien coach de Rouen qui est relegué en N1.