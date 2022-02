Golbey-Épinal "se prépare doucement à redescendre en NM2", David Mpondo Ekoume libéré

NM1

Avec seulement quatre victoire au compteur, les hommes de Laurent Mathis se dirigent tout droit vers les playdowns et devront pratiquement faire un sans faute s'ils veulent se maintenir. Illusoire au vu de leurs dernières sorties (sept défaites de rang, dont -47 à domicile contre Orchies puis -25 face à Pont-de-Chéruy). À l'issue de la réception du SOPCC, Golbey-Épinal a d'ailleurs décidé de ne pas renouveler le contrat de pigiste médical de David Mpondo Ekoume (6,9 points, 2 rebonds et 1,8 passe décisive pour 21 minutes de jeu en 13 rencontres).

Réuni ce lundi, le bureau du club a décidé de ne pas faire appel à un nouveau pigisite médical et considère que cela ne changera pas la donne selon les dires de Laurent Mathis, mercredi, dans les colonnes de Vosges Matin : "On interprète la décision comme on veut mais le comité pense qu'un joueur ne suffirait pas à inverser la tendance".

Englué dans une spirale négative depuis le début de saison, le destin de l'ASGE ne semble plus faire l'ombre d'un doute : "Une décision a été prise par le comité et le club se prépare doucement à redescendre en NM2. Je pense que c'est sa place à l'heure actuelle", a avancé le coach vosgien.