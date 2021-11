Golbey-Épinal s'en sort de justesse face au Pôle France

NM1

Crédit photo : ASGE

Décomplexé et très accrocheur depuis le début de saison avec 3 victoires en 11 rencontres, l'INSEP a failli récidiver en fin d'après-midi face à Golbey-Épinal, bon dernier de la poule B avec 1 seul succès. Et dans une partie inégale du début à la fin (11-8, 6-24, puis 15-8 au fil des quart-temps), ce sont finalement les jeunes Franciliens qui ont arraché la prolongation après avoir passé un 23-15 aux visiteurs au cours des 10 dernières minutes. Melvin Ajinca (20 points mais 1/11 à 3-points, 3 rebonds et 3 interceptions) a inscrit les deux lancers francs pour emmener le match en prolongation (55-55).

Encore au coude à coude à 18,5 secondes de la fin de la prolongation (60-60), Tom Dary-Sagnes, meilleur marqueur de Golbey-Épinal avec 15 unités, a alors planté un tir à 3-points presque décisif. Mais à l'image de son match (7 points à 3/17 aux tirs dont 0/6 à 3-points) et de toute son équipe (29% aux tirs dont 9% (!) à 3-points), Rayan Rupert n'a pas eu de réussite sur sa dernière tentative à longue distance, permettant de disputer une deuxième prolongation (61-64).

Golbey-Épinal se donne un tout petit peu d'air avec ce succès, le 2e de sa saison, mais reste toutefois lanterne rouge de la poule B.