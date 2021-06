Greg Thondique reste à Rueil

NM1

Crédit photo : Gérald Héloïse

Gregg Thondique (2,02 m, 34 ans) rejouera sous les couleurs du Rueil A.C la saison prochaine et effectuera sa quatrième année au RAC, dont la troisième consécutive. Il avait déjà évolué pour le R.A.C lors de la saison 2015-2016 avant d'y revenir en 2019.

L'Américain valait cette saison 9,7 points à 45,3% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,1 interception pour une évaluation de 12,6 en 25 minutes de jeu. Thondique retrouvera Steven Ricard, Warren Racine et Masse Doumbe qui ont prolongé eux aussi leur contrat de deux ans l'été dernier. Le R.A.C a fini dixième de la poule A de Nationale (NM1) avec un bilan de 11 victoires et 15 défaites en 2020-2021.