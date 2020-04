Grégory Lance (Feurs) : "Je termine ma carrière sur une saison blanche, une saison inachevée"

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

La fermeture des championnats de basket se transforme en clap de fin pour certain. Dans une interview accordée au Progrès, Grégory Lance ( 1,83m, 28 ans ), joueur de Feurs (NM1), annonce être contraint de stopper sa carrière plus tôt que prévu suite à cette décision : « Je termine ma carrière sur une saison blanche, une saison inachevée. » Une fin prématurée pour le meneur passé par La Chorale de Roanne notamment : « J'avais imaginé les choses autrement, faire mon jubilé dans un Forezium chaud bouillant avec ma famille et mes amis ! » L’heure est à la « réalisation d'autres projets », ainsi que sa nouvelle vie de kinésithérapeute, fonction qu'il occupait déjà à côté de sa carrière de joueur.