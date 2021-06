Grégory Lessort prolonge avec Les Sables Vendée Basket

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Grégory Lessort (1,98 m, 36 ans) s'est engagé pour une quatrième saison avec le club des Sables Vendée Basket, qui évolue depuis 2020 en Nationale masculine 1. L'intérieur, passé par Antibes, la Suisse, Evreux, Quimper et enfin Vichy-Clermont, entamera sa quinzième saison professionnelle. En 2020-2021, il valait 7,6 points à 50,4% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds, 1,4 passe et 1,2 interception pour 10 d'évaluation en 19 minutes de jeu. Le frère de Mathias Lessort et sa bande ont terminé cette saison à la douzième place de la poule A avec un bilan de 8 victoires pour 18 défaites.

"Je suis très heureux et fier de pouvoir défendre de nouveau les couleurs du LSVB, a déclaré Grégory Lessort sur le Facebook du club je continuerai d'apporter mon expérience et mon état d'esprit au groupe et ce sera un plaisir d'évoluer sous les ordres de coach Makan (Dioumassi), a commenté le Martiniquais. J'ai également hâte de retrouver notre public et nos supporters, qui n'ont jamais cessés de nous encourager derrière leurs écrans pendant cette saison au contexte sanitaire compliqué, et partager des moments de sports intenses et surtout de belles victoires ensemble."

"Il nous fallait un joueur qui soit une sorte de gardien du temple, le garant de l'état d'esprit sablais, précise pour sa part Makan Dioumassi. C'est chose faite avec Greg ! De par sa polyvalence sur le terrain et ses qualités humaines, on a notre socle enfin posé."

Après avoir enchaîné les signatures avec les arrivées de Mykal Riley, Noah Burrell, Brahim Douhou, Alexis Racine et Lucas Plasse, Les Sables Vendée continuent de faire confiance à Grégory Lessort.