Grégory Lessort resigne chez les Sables Vendée, Navid Niktash arrive

Crédit photo : Gérard Héloïse

Deux ans après être monté en Nationale 1, soit le plus haut échelon jamais éteint pour les Sables Vendée Basket, le club souhaite s'installer durablement en troisième division nationale. Pour sa deuxième saison à ce niveau, les hommes de Makan Dioumassi ont progressé dans la hiérarchie et se sont même rapprochés des playoffs. Le club vendéen ne souhaite pas s'arrêter là et veut poursuivre sa bonne dynamique pour viser toujours plus haut.

Pour ce faire, les premiers mouvements d'effectif ont eu lieu début mai avec l'annonce de la non-conservation de Daniel Dolenc et de Simon Lepichev. Ce mercredi, le LSVB a annoncé que son intérieur Grégory Lessort (1,98 m, 37 ans), frère de Mathias Lessort, restera au club pour la saison 2022-2023. Il s'agira de la cinquième saison sous les couleurs sablaises, lui qui a connu la montée en Nationale 1. Cette saison, l'intérieur martiniquais tournait à 6,5 points à 52% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 1,2 passe décisive et 1,2 interception pour 8,9 d'évaluation en 24 minutes de jeu.

Mais ce n'est pas la seule arrivée à considérer puisque le club a également annoncé la signature du poste 4 Navid Niktash (2,00 m, 31 ans) en provenance de la JALT Le Mans (NM2). A ce niveau, le Franco-Iranien tournait à 12,8 points de moyenne.