Grégory Thiélin n’est plus l’entraîneur de La Rochelle

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

L'entraîneur Grégory Thiélin a été démis de ses fonctions d’entraîneur par le Stade Rochelais Rupella (NM1). Après douze années de bons et loyaux services, c’est une page qui se tourne pour le club de La Rochelle.

Au club depuis 2008, l’homme qui avait connu la montée en Pro B avec Poitiers en 2006 a réussi à mener par deux fois les Jaune et Noir jusqu’au final four de Nationale 1. Plus qu’une réussite c’était une stabilité qu’aura apportée Gregory Thiélin au club de Charente-Maritime, qu’il quitte avec émotions