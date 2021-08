Guillaume Mérie boucle le recrutement de Rennes

NM1

L'Union Rennes Basket finalise son recrutement en annonçant, sur son site Internet, la venue de Guillaume Mérie (1,98 m, 38 ans) pour l'exercice 2021-2022. Ailier shooter très expérimenté, il entamera une 9e saison en NM1. Très efficace avec Orchies l'an dernier, il compilait 13 points à 42% de réussite aux tirs dont 40,8% à 3-points, 5,9 rebonds et 2,8 passes décisives pour 13,8 d'évaluation.

Après avoir débuté avec Nantes en 2001, Guillaume Mérie s'est aguerri en Nationale 2 puis en Nationale 1, où il s'est notamment fait remarqué avec Urcuit à l'issue de la saison 2008-2009. Passé par Chartres et par l'Aurore de Vitré, où il a évolué 4 ans et pensait mettre un terme à sa carrière en tant que capitaine, il avait finalement rallié Orchies à la suite de l'interruption prématurée de la saison 2019-2020. Non résigné à quitter les parquets, avec l'envie de revenir en Bretagne pour y terminer sa carrière et poursuivre sa reconversion, il rejoint donc Rennes.

