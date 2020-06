Guillaume Merie rejoint le BC Orchies

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après six années passé à L'Aurore Vitré Basket, on savait Guillaume Mérie (1,98 m, 36 ans) sur le départ. Non conservé par le club breton, malgré sa volonté d'y terminer sa carrière, le natif de Marcq-en-Baroeul (59) va rejoindre sa région d'origine et le BC Orchies (NM1), comme annoncé lui-même par le joueur sur Pro-Am Media.

Dans un rôle de capitaine emblématique, l'ailier tournait cette saison à 10,8 points à 37,8% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 3 passes décisives pour 12,5 d'évaluation en 32 minutes de moyenne. Déjà passé notamment par Nantes (Pro B), Denek (NM1) et Chartres (NM1), il apportera toute son expérience et son leadership sur le poste 3.

Dans le Nord, il évoluera sous la houlette de Jimmy Ploegaerts et aura la lourde tâche de faire oublier le départ de Jérémy Ricard-Dorigo sur le poste 3.

L'effectif 2020/21 du BC Orchies :