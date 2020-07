Guillaume Payen-Boucard prolonge à Mulhouse

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Auteur d'une grosse saison 2019/20 (16,5 points à 41,7% de réussite aux tirs, 8,5 rebonds, 3,5 passes décisives et 3,4 balles perdues en 37 minutes), le Canadien Guillaume Payen-Boucard (1,98 m, 30 ans) espérait signer dans un club de Pro B. Mais finalement il reste en Nationale 1 et a prolongé à Mulhouse. L'ancien cadre de l'Université de Carleton (à Ottawa, Ontario) et joueur du GET Vosges va tenter d'aider le Mulhouse Basket Agglomération à grimper dans la hiérarchie de la Nationale 1.

"Guillaume de par sa prolongation nous prouve qu'il se sent bien à Mulhouse, il a un talent à multiples composantes, a commenté son coach Jean-Luc Monschau. Il a progressé sur tout la saison dernière devenant plus régulier, jouant plus pour les autres et provoquant de nombreuses fautes donc pas mal de lancers francs ce qui soulage l'équipe. Cette agressivité vers le cercle ainsi que sa progression sur les autres secteurs font de lui un joueur important au sein du collectif et nul doute qu'il progressera encore cette saison."

Le club a également engagé le meneur William Mensah et l'intérieur Cédric André.