Guillaume Valayer (Dax-Gamarde) s'engage avec Besançon

NM1

Crédit photo : Rachel Barranco

Pour la première fois de sa carrière, Guillaume Valayer (2,04 m, 24 ans) quitte le Sud-Ouest. Direction l'Est, et plus précisément Besançon, pour celui qui tournait cette saison à 7,4 points à 48,5% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 1,1 passe décisive pour 9,2 d'évaluation en 24 minutes avec Dax-Gamarde 11e dans la poule A de Nationale 1 avec 10 victoires et 16 défaites.

Champion de France espoirs avec l'Elan Béarnais Pau-Lacq Orthez, son club formateur, en 2016, cet intérieur polyvalent et robuste a commencé sa carrière professionnelle à Tarbes (2017-2018), avant de passer trois années dans les Landes.

Pour Besançon, les contours de l'effectif de la saison 2021-2022 continuent de se dessiner. Le BesAC a obtenu l’accord de Luidgy Laporal et prolongé le contrat de quatre joueurs (Tom Foucault, Valentin Vitale-Boiteux, Tom Mareschal et Nikola Knezevic). L'objectif est de réaliser un exercice plus abouti que l'année dernière (11e de la poule B, 10 victoires, 16 défaites)