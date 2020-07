Guillaume Valayer prolonge à Dax-Gamarde pour une saison

NM1

Crédit photo : William Lacombe

Arrivé la saison passée à Dax-Gamarde, le poste 4 Guillaume Valayer (2,04 m, 23 ans) vient de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Dans les Landes, l'originaire du Béarn tournait à 6,9 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 1,2 passes décisives pour 7,6 d'évaluation.

Ce solide intérieur a commencé le basket à l'âge de 11 ans et a effectué toute sa formation à l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. MVP du camp LNB 2017 (13,6 points et 9,3 rebonds pour 19 d'évaluation en 24 minutes), il a rejoint l'Union Tarbes Lourdes à sa sortie du centre de formation, avant de rejoindre Agen et donc Dax la saison dernière.

Il évoluera toujours sous le maillot de Dax-Gamarde pour le prochain exercice avec Tanguy Ramassamy, Gauthier Darrigand et les nouvelle recrues Jourdan DeMuynck et Cedric Mansare.