Guillaume Valayer prolonge un an à Besançon

NM1

Crédit photo : Antoine Bodelet

Après les nombreux départs, dont celui non désiré de son capitaine Tom Foucault, le Besançon Avenir Comtois ne se laisse pas abattre et reconstruit un effectif digne de ce nom. Après la prolongation de leur ailier Nikola Knezevic et la signature de l'ailier américain Mykal Riley, le BesAC a annoncé une nouvelle prolongation, celle de Guillaume Valayer (2,00 m, 26 ans). Le poste 4 va ainsi vivre sa deuxième saison sur les bords du Doubs, lui qui a tourné à 8,3 points à 34,9% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour 8,9 d'évaluation en 31 minutes en 2021-2022. Formé à l'Elan béarnais (2013-2017), il a rejoint Tarbes-Lourdes en 2017-2018 avant de signer pour deux saisons à Dax-Gamarde.

"Je suis vraiment ravi. Je me plais beaucoup dans ce club. Je voulais surtout qu'il y ait une certaine stabilité dans l'effectif, malgré le départ de Tom Foucault. Dans ce domaine, on va vite voir ce qui se passe. [...] Le discours de Joseph Kalambini et les perspectives qu'il m'a données, ont aussi largement fait pencher la balance. En clair, il a su me convaincre", a-t-il exprimé sur le site officiel du club.

Par ailleurs, le club bisontin a également annoncé l'arrivée de Gaëtan Etienne (30 ans) en tant qu'assistant-coach de Joseph Kalambini. Il arrive en provance de Montbrison en NM2, où il exercait déjà en tant qu'assistant coach ainsi que directeur sportif depuis 2017.

Le club est cependant toujours en attente de réponses sur les éventuelles prolongations de Valentin Vitale-Boiteux et de Ferdinand Prénom, qui ne devraient pas tarder à donner leur réponse.