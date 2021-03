Guy-Marc Michel blessé, Vitré engage Tristan Pothion

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La semaine dernière, l'Aurore Vitré Basket a aligné un nouveau joueur. Il s'agit de Tristan Pothion (2,00 m, 28 ans). L'ailier-fort arrive au club pour compenser l'absence de l'intérieur Guy-Marc Michel, arrêté à cause de son genou pour plusieurs semaines.

En 14 minutes mardi dernier contre Dax-Gamarde, Tristan Pothion a cumulé 3 points et 3 rebonds lors de la victoire de la formation bretonne. Face à Rueil (victoire 90-78) samed, il est encore plus mis en valeur (10 points à 4/8 aux tirs et 3 rebonds en 14 minutes). Auparavant, le Tourangeau a connu trois clubs en Nationale 1 : Cognac, Sorgues et Toulouse. Au TBC, il tournait à 6,5 points à 43,8% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 1,4 passe décisive en 26 minutes.

Vitré compte 11 victoires et 8 défaites cette saison dans la poule A de Nationale 1 masculine.