Hervé Coudray (Le Havre) : "Je pense que c'est la solution la plus juste"

Coach du STB Le Havre, Hervé Coudray était censé sortir d'une confrontation à Rueil dans le groupe A de la Nationale 1 masculine. Au lieu de cela, l'ancien coach de l'équipe de France U19 masculine se retrouve à commenter l'annulation de la saison 2019/20, en raison du coronavirus. Dans Paris-Normandie, le Breton estime que le choix de la Fédération française de basketball de ne reléguer personne ni ne faire monter personne est la moins mauvaise des solutions. Il s'en explique :

"Je pense que c'est la plus juste. On sait que certains ne vont pas être contents, au motif que l'actuel 1er avait bien travaillé. Mais le 2e aussi avait bien travaillé ! Le 3e également ! Et surtout, la saison n'était pas terminée. Je prends l'exemple du groupe de N2 masculine de mon frère (Laurent, président de Fougères). Rennes était certes leader au moment de l'arrêt du championnat, mais avec seulement un point d'avance et il lui restait encore à affronter Loon (3e) et Fougères (2e). La montée était loin d'être acquise. Cela vaut aussi dans notre championnat de N1. Qui peut dire que Chartres et Angers allaient monter en Pro B (1) ? Sans parler que les deux équipes n'avaient pas affronté les mêmes adversaires, que nous avions battu deux fois Angers... C'est en phase II et en play-offs que tout allait se jouer."