Hervé Coudray (Le Havre) : "Victor Wembanyama est déjà dominant à ce niveau-là"

Mardi soir, le STB Le Havre, qui figure parmi les favoris de la saison de Nationale 1 masculine, s'est incliné à domicile 72 à 63 contre le Pôle France pour la cinquième journée de championnat. Ce match a été marqué par l'énorme performance (22 points à 10/17 aux tirs, 10 rebonds et 7 contres pour 32 d'évaluation en 32 minutes) de Victor Wembanyama (2,19 m, 16 ans) qui, pour son premier match de Nationale 1 masculine, a dominé les débats face à une raquette privée de Jerrell Wright (laissé au repos à cause d'un mal de dos). Logiquement très déçu - notamment par le manque d'engagement de sa formation - après la rencontre, l'entraîneur du STB Hervé Coudray s'est exprimé devant la presse après la rencontre.

"Il nous manque notre pivot titulaire et ils ont un joueur d’avenir qui est déjà dominant à ce niveau-là. 22 points, 10 rebonds, 7 contres... n’en jetez plus, il y en a assez ! Même sans être dans les stats, c’est un joueur qui modifie la façon de jouer de l’équipe adverse, parce qu’il est intimidant, il modifie les trajectoires (de tir), il fait perdre leur confiance à des adversaires qui ne jouent pas forcément dans leur registre. La clé du match, c'était de mettre de la dureté défensive et de ne pas perdre de ballons pour ne pas qu'ils aient de jeu rapide. On rentre très mal dans le match, l'adversaire met plein de 3-points sur le premier quart-temps, nous on est inexistants, on reste à 2 points pendant une longue période (jusqu'à la 8e, alors que le Pôle France en a mis 21 sur la même période, NDLR). On n’a pas réussi à trouver une solution sur l’ensemble du match, par périodes on a été capable de mettre un peu plus de dureté et de courir dans le jeu rapide... On court aprè le score au départ, on a mis de l’énergie pour revenir, est-ce qu’on en manque à la fin ? C’est possible. Mais ils n’ont de toute façon pas volé leur victoire. Ils ont tout le temps été devant, ou le peu de temps où on a été devant ils n'ont pas lâché et ont mis l'estocade à la fin.

Je craignais ce match-là pour plusieurs choses. On venait d'enchaîner trois gros matchs contre Chartres, Rouen et Boulogne-sur-Mer. Avant qu'on ne joue ces trois matchs, on avait dit que le match dangereux serait le match du Pôle France car il pourrait y avoir un peu de relâchement. On les avait prévenu, je leur ai dit que j'avais déjà perdu (contre eux) avec des joueurs qui s'appelaient Philippe Da Silva, Bill Clark. Pourtant ils avaient de l'expérience."