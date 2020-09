Hervé Coudray au STB Le Havre jusqu'en 2023

Arrivé au STB Le Havre à l'été 2018, Hervé Coudray a conduit l'équipe en finale des playoffs dès 2019. Puis, il n'a pu rééditer cette performance (ou même faire mieux) en 2020 suite à l'arrêt de la saison à cause de la COVID-19. Le technicien breton est motivé à l'idée de faire remonter le club normand en Pro B et pour cela il va pouvoir travailler dans la durée avec un nouveau contrat de trois saisons, ce qui lui permet d'être lié au STB jusqu'en juin 2023.

"Je suis fier d’avoir resigné au STB Le Havre, explique-t-il sur le site Internet de son club. Je me plais bien dans ce club et dans cette ville. Le projet du club de revenir en LNB est très intéressant et je me devais de continuer l’aventure pour redorer le blason du club. Nous aurons pour objectif premier de remonter en LNB. Le club a conservé des structures de haut-niveau tant au niveau de la formation des jeunes que du staff administratif ce qui nous permet d’envisager l’avenir de la meilleure des façons."