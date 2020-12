Hervé Coudray déçu de la suppression des playoffs : "Ils en oublient l'intérêt sportif"

Lundi soir, le Bureau Fédéral de la Fédération française de basketball a décidé de ne pas planifier de playoffs pour la saison 2020-2021 de la Nationale 1 masculine. En effet, afin de pouvoir terminer l'exercice largement retardé par le huis clos imposé en cette période de pandémie, il a été décidé de s'arrêter à l'issue de la phase 2, voire de la phase 1 si la phase 2 ne pouvait être jouée à temps. Dans Paris-Normandie, le coach du STB Le Havre Hervé Coudray se dit déçu par cette décision.

"La Fédération n’a fait que se rallier au souhait de la majorité des présidents de club de NM1, différent du nôtre (les coachs et joueurs). La seule chose qui préoccupe ces présidents est d’avoir les 18 matches à domicile qu’ils ont vendus en début de saison à leurs partenaires et abonnés. Sauf qu’ils en oublient l’intérêt sportif.

[...] Avec cette formule, on risque de se retrouver dès le mois de février avec 10, 12, peut-être 14 équipes qui n’auront déjà plus grand-chose à craindre, ni à espérer de ce championnat. Et que dire de la phase 2 : la poule moyenne n’aura strictement aucun intérêt, tandis que certaines équipes pourront tout autant finir en roue libre aussi bien dans la poule haute que dans la poule basse. Avec toutes les dérives que cela implique pour faire des économies : couper des joueurs précocement, faire les déplacements le jour-même du match… Même pour les joueurs : quel intérêt de finir la saison sans le moindre enjeu ?"