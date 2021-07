Ibrahim Djambo et Benjamin Mondesir quittent Toulouse pour Lorient

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Artisan de la très belle saison toulousaine (2e de Nationale 1) avec ses 14,3 points, 5,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour 15,8 d'évaluation en 29 minutes, Ibrahim Djambo (2,08 m, 29 ans) a décidé de relever le challenge lorientais pour la prochaine saison. Formé entre l'Université de Clemson (2013/14) et Hofstra (2015/16), l'international malien est passé par l'Espagne (3e division) et la Tunisie entre 2016 et 2018. Puis ce poste 3/4 a posé ses valises en France jouant successivement à Calais (NM2) en 2018/19, Angers en 2019/20 et donc Toulouse.

4ème recrue : Ibrahim Djambo https://t.co/JRDlkts1qZ pic.twitter.com/JDwQsVCuGP — CEP LORIENT BREIZH BASKET (@CepBasket) June 29, 2021

Après trois saisons passées en Haute-Garonne, pendant lesquelles il n'a pas eu réellement l'opportunité de s'exprimer, Benjamin Mondésir (1,95 m, 22 ans) a décidé de donner une nouvelle tonalité à sa carrière en rejoignant donc le club breton pour la saison prochaine. Réputé pour son adresse (42% à 3-points), l'arrière formé à Roanne sera le back up de Quentin Hanck. Philippe Maucourant, l'entraîneur, dispose de deux forts shooteurs au poste d'arrière comme il le désirait.