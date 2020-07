Idrissa Ba signe pour 3 saisons au STB Le Havre

NM1

Crédit photo : Merry Truffert Photographie

L'intérieur Idrissa Ba (2,11 m, 18 ans) signe en faveur du STB Le Havre son premier contrat professionnel.

Arrivé il y a 3 ans au centre de formation normand en provenance du Sénégal, cet intérieur très long (2,26 m d'envergure !) jouait sur la saison écoulée avec l'équipe réserve du STB en Nationale 3 où il tournait à 11 points et 9,3 rebonds pour 13,5 d'évaluation en 22 minutes de jeu, au sein d'une équipe leader sa poule au moment de l'arrêt de la saison avec une seule défaite.

Il complète l'effectif du coach Hervé Coudray, qui a pu compter sur les signatures de Kevin Mondesir, Paul Turpin et Dominique Gentil, la prolongation de contrat de Calvin Hippolyte et le passage en professionnel du shooteur Pierre Truffert, sans oublier Hugo Suhard, Jerrell Wright, Elias Kherzane et Romain Duport qui étaient déjà sous contrat. De quoi jouer les premiers rôles dans la division, une nouvelle fois.