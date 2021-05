Jason Jones de retour à Challans pour la saison 2021-2022

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Jason Jones (2,03 m, 35 ans) va retrouver son ancien club du Vendée Challans Basket. Passé par Saint-Quentin, Monaco, Blois, Chartres et Angers, l'intérieur revient au VCB qu'il avait quitté en 2017.

En 2020-2021 avec l'EAB, il valait 11,5 points à 38,4% de réussite aux tirs avec 6 rebonds, 1,4 passe et 0,9 interception pour une évaluation de 11,2 en 23 minutes. Le vétéran va tenter d'aider le VCB à remonter dans la hiérarchie en Nationale 1, après une saison faite de haut et de bas. L'équipe d'Antoine Michon a fini septième de la poule avec 14 victoires et 12 défaites.