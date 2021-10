Joachim Duthé claque la porte à Bordeaux

NM1

Aprè la lourde défaite de Bordeaux sur le parquet de Tarbes-Lourdes vendredi soir, Joachim Duthé (43 ans) a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle et directeur sportif des JSA Bordeaux. Son équipe pointe à la dernière place de la poule A de Nationale 1 masculine avec 5 défaites en 6 matches.



Arrivé en 2016 aux JSA Bordeaux, en tant qu'assistant-coach de Christophe Henry, il a pris les rênes de l'équipe un an plus tard et a conduit l'équipe à la montée en NM1. Seulement, les JSA Bordeaux disposent désormais de la plus petite masse salariale du championnat