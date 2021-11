Joackim Haddad en renfort à Angers jusqu'à la fin de la saison

Rosaire Malonga victime d'une fracture du scaphoïde suite à une grosse faute de l'intérieur de Rennes François Matip, le meneur est absent pour à 3 à 5 mois. L'Etoile Angers Basket (EAB) a fait venir Joackim Haddad (1,95 m, 22 ans) pour la totalité de la saison 2021-2022. Passé par les centres de formation de Nantes et Aix-Maurienne, l'international tunisien a démarré la saison 2020-2021 au Stade Marseillais Université Club en Nationale 2. Mais la saison a vite été stoppée. Cela ne l'a pas empêché de progresser de passer au niveau supérieur.

"Il a un profil d’organisateur, décrit son nouvel entraîneur Sylvain Delorme dans Ouest-France. C’est un joueur physique avec un très bon QI basket. On me l’avait déjà proposé cet été. Il est à l’écoute et prêt à bosser. Physiquement, il est apte à jouer. On doit mettre toutes les chances de notre côté."