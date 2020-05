Johan Pericard de retour à Saint-Vallier, Marcos Suka Umu dans le viseur ?

NM1

C’est désormais officiel : Johan Pericard (1,80 m, 28 ans) repose bagage à Saint-Vallier. Après avoir connu des expériences à Saint-Léonard Angers ou encore Aubenas, en Nationale 2 à chaque fois, le poste 2 qui a tout connu à Saint-Vallier, de baby basket à l’équipe professionnelle du club, fait son retour à la maison. Ce petit arrière amènera une menace extérieure pour le club de la Drôme.

Désormais, l'entraîneur Philippe Namyst est à la recherche d’un combo-guard (poste 1/2). Par ailleurs, en plus du meneur Marc-Antoine Pellin et de l'ailier Florent Tortosa, il s'intéresse également à Marcos Suka Umu (1,93 m, 34 ans), qui jouait en Pro B ces dernières saisons (à Lille puis Vichy-Clermont). Ce joueur d'expérience tournait à 10,9 points, 2,6 rebonds et 3,7 passes décisives pour 11,9 d’évaluation en 28 minutes par match de Pro B sur la saison 2019/20.