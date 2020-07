Jordan Hicks, nouvel ailier de Besançon

NM1

Parti d'une feuille quasi-blanche, Nicolas Faure continue son chantier pour la saison 2020/21 avec la signature de Jordan Hicks (1,98 m, 30 ans) qui arrive en provenance de Tours. L'ailier américo-nigérian est l'avant-dernière de l'effectif bisontin car le coach attend encore l'arrivée d'un jeune meneur de jeu.

Celui-ci a d'ailleurs déclaré ceci en évoquant l'arrivée de l'ancien Tourangeau :

"C'est un ailier doté d'un bon tir. On est sûr qu'il sera un bon coéquipier facile à intégrer dans un collectif. Il est très fort sur les "catch and shoot". Il est aussi très polyvalent et pourra jouer selon les besoins et épisodiquement sur les postes 2 et 4."

Formé chez lui dans le Minnesota puis à l'université de Loyola à Chicago en NCAA, le joueur a connu plusieurs pays donc le Luxembourg où il a joué deux saisons sous la houlette de Sylvain Lautié, ancien coach de Besançon et actuel directeur sportif du SLUC Nancy. Pas inconnu en France, il a évolué à Rennes (NM1), Cahors (NM3) et Cherbourg (NM2) où il était l'un des meilleurs marqueurs de la division. Son passage à l'UTBM lui a permis de consolider sa connaissance de la langue française, un plus dans une équipe. En 2019/20, il tournait à 8,1 points à 45,1% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 1,3 passe décisive pour 9,7 d'évaluation.

Au poste 3, il sera accompagné du jeune Nikola Knezevic, ancien joueur de l'équipe Espoirs de Châlons-Reims pour un duo qui mêlera jeunesse et expérience, une recette qui fonctionne souvent bien en NM1.