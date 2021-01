Joseph Chartouny, pigiste de luxe de Bryan Pamba à Rennes

NM1

Crédit photo : Planète URB

Alors qu'il était l'un des éléments forts du promu breton, Bryan Pamba s'est blessé et sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. L'ancien joueur d'Orléans et de Lille notamment tournait à 13,3 points sur les 6 premiers matches de la saison avec l'Union Rennes Basket 35. Pour le remplacer, l'entraîneur Pascal Thibaud a fait appel à Joseph Chartouny (1,91 m, 26 ans), combo-guard libano-canadien.

En équipe nationale jeune du Canada, il a notamment joué avec Andrew Wiggins, joueur actuel des Golden State Warriors (NBA), avant de défendre les couleurs du Liban depuis 2017 et sa participation à la FIBA Asia Cup. Le natif de Montréal a effectué un cursus complet en NCAA, partagé entre Fordham (trois ans) et la prestigieuse université de Marquette pour sa saison senior.

Arrivé au retour de la trêve hivernale, il a directement été mis à contribution puisqu'il a été titularisé face à Angers. Jusqu'ici, il a fait preuve de polyvalence (16 points, 6 rebonds et 7 passes décisives contre l'EAB puis 19 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions contre Toulouse) même s'il a manqué d'adresse (3/14 à 3-points) et perdu 8 ballons face au TBC. Surtout, il a cartonné avec un match à 49 d'évaluation et un quasi triple-double (10 passes et 9 rebonds) lors de la victoire de son équipe face à Bordeaux (59 à 85) le 12 janvier.

Avec 4 victoires et 5 défaites, Rennes occupe actuellement la sixième position de la Poule A qui est mené par Toulouse.