Joseph Chartouny prolonge à Rennes jusqu'en avril

NM1

Crédit photo : FIBA

Arrivé en Bretagne en janvier 2021 afin de remplacer Bryan Pamba durant son absence, Joseph Chartouny (1,92 m, 26 ans) vient d'être prolongé jusqu'en avril par l'Union Rennes Basket. Pascal Thibaud pourra donc s'appuyer sur son meneur canado-libanais, en plus de pouvoir compter sur le retour de Bryan Pamba. C'est un vrai plus dans une fin de saison de NM1 qui s'annonce intense en termes de matchs.

Du voyage au Barheïn avec la sélection libanaise durant la trêve internationale, le Montréalais s'est montré à son avantage sur les deux rencontres face au pays hôte et l'Inde. En deux matches, il a tourné à 17,5 points à 44% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 3,5 passes décisives pour 19 d'évaluation. Grâce aux deux succès de cette fenêtre, le Liban est qualifié pour l'Asia Cup qui aura lieu du 16 au 28 août 2021.

Du côté de Rennes, il se montre également performant en étant le meilleur marqueur du promu de NM1, avec 16,6 points de moyenne après 7 rencontres. Il y ajoute 5,3 rebonds, 5,4 passes décisives et 3 interceptions pour 14,9 d'évaluation. L'ancien de Fordham et Marquette (NCAA) pêche un peu au niveau adresse avec un pourcentage à 3-points de 21,1%.

Avec un bilan de 8 victoires et 6 défaites, Rennes est la belle surprise de cette poule A de NM1. Le club breton se classe sixième du championnat à égalité avec son voisin Vitré. Devant on retrouve Lorient à la première place suivi de Toulouse, Tours, La Rochelle et Rueil, même si le nombre de matches disputés n'est pas égal.