Julien Cortey proche du banc de La Rochelle

Crédit photo : Gérard Héloïse

Avec un pied en demi-finale de Nationale 1 suite à sa victoire à Rueil ce week-end, le Stade Rochelais conserve toutes ses chances d'accéder à la Pro B, malgré un début de saison poussif. Pourtant, le club charentais a déjà annoncé à son entraîneur François Sence qu'il ne serait pas conservé et prospecte actuellement sur le marché pour dénicher son remplaçant.

Selon nos informations, La Rochelle aurait jeté son dévolu sur Julien Cortey (41 ans). Séduit par le coaching lors de sa saison au Puy-en-Velay au contact de Jean-Michel Sénégal, lancé à Feurs, le Roannais officiait depuis trois ans à Vitré. Sous son mandat, après des années à faire l'ascenseur entre NM2 et NM1, l'Aurore s'est imposée comme un club de haut de tableau de Nationale 1, terminant notamment à la 4e place de la Poule A l'an dernier. Mais il s'estimait arrivé au bout des limites du projet breton. Désireux de trouver un club avec un plafond plus élevé, de plus hautes ambitions, il pourrait trouver son bonheur au Stade Rochelais où le rapprochement avec la section rugby et la structuration récente du club peuvent laisser entrevoir des perspectives de développement intéressantes.