Julien Cortey prolonge de deux ans à Vitré

Signé pour deux saisons à l'été 2019 par l'Aurore Vitré pour succéder à Mike Gonsalves, le coach Julien Cortey prolonge l'aventure en Bretagne pour deux années supplémentaires et est désormais lié au club jusqu'en juin 2023.

"J'ai commencé à construire quelque chose l'année dernière. On a avancé cette année. Les dirigeants du club avaient la volonté de continuer à avancer avec moi, et moi de même. Cette prolongation s'est faite naturellement. On se donne les moyens de faire quelque chose de bien sur plusieurs années." a-t-il réagi dans Ouest France.