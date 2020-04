Julien Lesieu annonce son retour à la compétition

NM1

Le 23 avril 2019, alors que l'Union Tours Basket Métropole était bien engagé dans la course aux playoffs de Nationale 1 masculine grâce à sa victoire sur le parquet de Kayersberg (73-87), Julien Lesieu (2,01 m, 36 ans) venait de faire sa dernière apparition sous le maillot tourangeau. Victime d'une rupture du tendon d'achille, sa saison était terminée, alors qu'il présentait une ligne de statistiques encore bien remplie (11,9 points à 55,8% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds et 2,1 passes décisives pour 13,9 d'évaluation).

Capable d'évoluer sur les postes 4 et 5, le natif de Grande-Synthe présente un CV impressionnant. Passé par Brest (Pro B), Challans et Angers (NM1), c'est à Saint Quentin, où il est resté 5 saisons, que sa carrière a pris un nouveau tournant. Dominant, il a été l'un des principaux artisans de la montée du SQBB lors de la saison 2011/12, avant d'y tourner régulièrement à plus de 15 d'évaluation de moyenne lors des trois exercices suivants, en Pro B.

Après une nouvelle expérience dans l'antichambre de la Pro A du côté de Roanne, il a rejoint lors de l'été 2016 le projet ambitieux de l'UTBM, alors encore en Nationale 2, ou il a posé ses valises pour trois saisons.

Comme l'indique Pro-Am Media, l'intérieur est très motivé pour retrouver les parquets et faire valoir son expérience.